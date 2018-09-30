لهذا السبب.. الشعور بالجوع يصيبك بالاكتئاب

لندن(صدى):

كشفت دراسة حديثة وجود علاقة قوية بين الشعور بالجوع والإصابة بالإكتئاب وتغير المزاج الذي قد يتطور إلى الغضب بعد انخفاض نسبة الجلكوز في الدم نتيجة إستهلاك الطاقة المستمدة من الطعام.

وأكدت الدراسة الجامعية الحديثة وفقًا لصحيفة ” الديلى ميل ” ، أن هناك علاقة قوية بين تغير المزاج وأوقات الأكل، حيث لاحظ معد الدراسة الدكتور فرانشيسكو ليرى وفريقه أن هناك علاقة بين التمثيل الغذائي وتغير المزاج.

وبتطبيق الدراسة على الفئران من خلال حقنها بمادة تقلل من امتصاص الجلكوز، وجد العلماء تحولين رئيسيين في السلوك، إذ فقدت الفئران الطاقة وأصبحت بطيئة وبدت لديها صعوبة في التحرك، وكانت استجابات الفئران سلبية ومثيرة للقلق وعدوانية، تشبه سلوك البشر عند الشعور بالغضب نتيجة الحرمان من الطعام.