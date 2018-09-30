مطار دبي ينفي هجوم الحوثيين.. ويؤكد: نعمل بشكل طبيعي

دبي(صدى):

نفت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، استهداف مليشيا الحوثي الإيرانية لمطار ” دبي الدولي ” وفق الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام، مؤكده على سير حركة الملاحة الجوية في الإمارات بشكل اعتيادي وطبيعي.

كما أكد مطار دبي الدولي، على عمله بشكل طبيعي، قائلًا ” بالنظر إلى تقارير أوردتها مصادر مشكوك فيها هذا الصباح، فإن بوسع مطارات دبي تأكيد أن مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي دون أي تعطيل “.

وكانت تداولت أنباء حول استهداف سلاح الجو التابع لمليشيا الحوثي الإيرانية، مطار دبي الدولي في الإمارات بطائرة مسيرة من طراز ” صماد- 3 “، صباح اليوم الأحد.