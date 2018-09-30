” آل الشيخ ” محذرا الفيفا: ” مرتضى منصور خط أحمر ولن نقف متفرجين “
أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على دعمه للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري في الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيجري اتصالًا برئيس ” فيفا ” ورئيس الاتحاد الأفريقي.
واعتبر آل الشيخ، أن ما حصل للمستشار مرتضى غير مقبول ولا يمكن القبول به، موضحًا أن الرد سيكون في مظاهر استقبال المستشار مرتضى في الرياض يوم 6 أكتوبر.
وشدد آل الشيخ، قائلا: ” المستشار مرتضى منصور خط أحمر ولن نسكت أو نقف متفرجين “.
يذكر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام كامل، وتغريمه ماديًّا.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4358 ] نشر منذ 2 ساعتين
آل الشيخ
وحش واصل باين عليه
كمل جميك طال عمرك
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1575 ] نشر منذ 1 ساعة
وانت ايش دخلك طال عمرك
ياخوي خلك في حالك خلك في المنصب اللي حطتك فيه الدوله واهتم في هيئة الرياضه السعوديه واترك عنك الهياط واللقافه
شكلك بتجيب العيد في النهايه انت من كثر تدخلاتك
يعني ماكفاك اللي صار لك
زائر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه اقول هذولي الفيفا ما احد يلعب معهم
ترى الفيفا كانوا راح يجبرونك ان تهبط نادي في الدوري عندك غصب عنك اذا ما دفعتوا الفلوس اللي عليه وهذا ان دل يدل على قوتهم
وبعدين تدعم مرتضى منصور عشان تبغي منه يوقف بجنبك ضد جمهور الاهلي المصري هههههههه
براغى[ عدد التعليقات: 733 ] نشر منذ 52 دقيقة
الطيور على اشكالها تقع…اول انسان اراه متحمس لغريب الاطوار مرتضى منصور لهذه الدرجة…وهذا طبعا ليس حبا فيه ولكن نكاية فى الاهلى المصرى اللى رفض تدخل ال شيخ فى اموره…مشكلته ان مشاعره وانفعالاته الشخصية تطغى على واجباته كمسؤول
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2114 ] نشر منذ 37 دقيقة
وش رايك انت ومرتضى ذى تغيرون كراسي الكاف والفيفا طبعآ معاها
والله خويك ذى ابو خط يا تركي يهذري
فلا تنتقل العدوى الدولة تقلك شف مصالح شبابنا مو ابو خط وعيال عمة
امس ذهبت الملايين للاهلي سدى وعليها تقليعة بكرة سيطمس خويك اسمك حتى من جمارك الدخول لمصر هههههههه