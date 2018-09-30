” آل الشيخ ” محذرا الفيفا: ” مرتضى منصور خط أحمر ولن نقف متفرجين “

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على دعمه للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري في الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيجري اتصالًا برئيس ” فيفا ” ورئيس الاتحاد الأفريقي.

واعتبر آل الشيخ، أن ما حصل للمستشار مرتضى غير مقبول ولا يمكن القبول به، موضحًا أن الرد سيكون في مظاهر استقبال المستشار مرتضى في الرياض يوم 6 أكتوبر.

وشدد آل الشيخ، قائلا: ” المستشار مرتضى منصور خط أحمر ولن نسكت أو نقف متفرجين “.

يذكر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام كامل، وتغريمه ماديًّا.