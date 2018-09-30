سيميوني حزين بعد التعادل مع ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

عبر المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن حزنه عقب التعادل السلبي أمام ريال مدريد أمس السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضح ” سيميوني ” أنه يشعر بـ ” الحزن ” لأنها كان يريد تحقيق الفوز، مشيرًا إلى تبادل الفريقين للسيطرة على شوطي المباراة، مضيفًا: ” على هذا الملعب ليس سهلاً، أشعر بغصة في الحلق بعد أداء الشوط الأول، ولكنه كان عادلاً مقارنة بأداء الشوط الثاني. ”

وقال: ” المباراة كانت صعبة، كعادة المواجهات على هذا الملعب، كنا نريد الفوز، قدمنا ما نستحق عليه التقدم في النتيجة في النصف الأول، وقدمنا كرة قدم جميلة، وفي الشوط الثاني، أداء ريال مدريد تطور كثيرًا، وهو أمر طبيعي، لأنه يمتلك لاعبين كبار، وكان منطقيًا أن نعاني في هذا الشوط، لأننا لم نهدد مرماهم كما حدث في الشوط الأول. ”

وأكد مدرب أتلتيكو مدريد: ” لا يمكن مقارنتنا بريال مدريد ولا ببرشلونة، يمكن مقارنتنا بالفريق الأفضل في تاريخ أتلتيكو، وبالطبع هذه هي المجموعة الأفضل، علينا السعي دائمًا لتحسين ما قدمناه خلال السنوات الأخيرة. “