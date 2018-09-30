استشاري: من السهل استئصال الرحم دون جراحة من المهبل

القاهرة(صدى):

يعتبر استئصال الرحم من العمليات الخطيرة التي تخضع لها بعض النساء نتيجة إصابتهن بأمراض خطيرة تهدد حياتهن، وعادة تكون هذه العمليات جراحية وتلزم المريضة الفراش لعدة أيام.

ويقول الدكتور محمد خضر استشاري أمراض النساء والتوليد، إن هناك نوعا مختلفا من عمليات استئصال الرحم لدى سيدات لا يستلزم أي جراحة ومن الممكن أن يتم دون أي ندبة أو غرزة، مشيرا إلى أن هذا النوع من العمليات يعرف باسم “استئصال الرحم من خلال المهبل” وهي عملية قديمة بدأت عام 1813م، ومع ذلك لا تجرى على نطاق واسع رغم أنها الحل البسيط لمشكلة المريضة، وذلك لأنها تحتاج مهارة فائقة من الطبيب.

وأضاف خضر ، أن هناك بعض الأمراض تجعل هذا النوع من العمليات ضروريا وملزمًا على الطبيب مثل إصابة النساء بتليف الرئتين أو نقص كفاءة القلب المصحوب بارتفاع الضغط أو السمنة المفرطة أو السكر، منوها إلى أن هذه الأمراض تجعل من الخطير جدا تخدير المريضة كليا، وبالتالي يتم تخديرها نصفيا وإجراء عملية استئصال الرحم من خلال المهبل وبعدها مباشرة تستطيع المريضة الخروج من المستشفى في اليوم نفسه نظرا لسهولة العملية وعدم وجود أي تأثير لها على المريضة.

وأوضح، أنه تم إجراء العملية مئات المرات وجميعهم كانت عمليات ناجحة خرجت فيها المريضة في اليوم نفسه دون أي أثر سلبي.