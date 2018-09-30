بالفيديو.. داعية يوضح حقيقة ذكر السحر في القرآن

القاهرة(صدى):

كشف الداعية المصري خالد الجندي عن حقيقة وجود السحر في القرآن، قائلا:” كل آيات القرآن تثبت أن السحر لا حقيقة له”.

وأشار الجندي خلال لقائه ببرنامج ” مساء dmc ” مع الإعلامية إيمان الحصري عبر قناة ” dmc ” إلى وجود بعض المشايخ الذين يمسكون العصا من المنتصف ويقولون أشياء غير مقتنعين بها، الأمر الذي يعد كارثة نتيجة أنه يؤدي إلى الجهل وانتشار الفضائح.

وأوضح الجندي أن المشكلة في ترديد السحر بين المصريين هو الخطاب الديني الذي يراه لم يقدم حلًا صريحًا لمشكلة لجوء المصريين لأعمال السحر والشعوذة، كما استشهد بعدم وجود السحر في القرآن بأن الكثير من العلماء مثل الإمام محمد عبده والشيخ محمد أبو زهرة وغيرهم أنكروا ذلك.