ترامب عن ” إيران ” : فاسدة.. تنشر الفوضى والموت والدمار

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات عنيفة لإيران أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت، حيث وصفها بأنها ” ديكتاتورية فاسدة ” ، متهمًا قادتها بنشر الفوضى والموت والدمار والمسّ بحقوق دول الجوار.

وهدد ” ترامب ” برد أمريكي في حال استخدم نظام بشار الأسد أسلحة كيماوية، قائلًا: ” يجب أن تكون أهدافنا المشتركة خفض التصعيد في النزاع العسكري، إضافة إلى السعي من أجل حلّ سياسي يحترم إرادة الشعب السوري “.

من ناحية أخري اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إدارة ترامب لا تخفي خطتها لإطاحة النظام في طهران، ورأى أن سياستها تجاه بلاده ” خاطئة منذ البداية “.

وقال مخاطبًا الأمريكيين: ” ندعوكم إلى العودة إلى مائدة المفاوضات التي تركتموها ” ، لافتًا إلى أن بداية الحوار تكون بإنهاء التهديدات والعقوبات الظالمة، داعيًا إلى تشكيل آلية جماعية لمنطقة الخليج.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فندد باستخدام العقوبات الاقتصادية سلاحًا، قائلاً: ” لا أحد يريد أن يواجه العالم انهياراً اقتصادياً جديداً “.