محافظ رجال ألمع ومدير شرطة المحافظة يشكرون البلدية لنجاح الاحتفال باليوم الوطني 88

محمد السعران(صدى):

أختتمت يوم الخميس الماضي فعاليات الإحتفال باليوم الوطني الـ88 للمملكة بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير والذي أقامته بلدية رجال ألمع بالقرية التراثية بالمحافظة حيث إستمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام شملت العديد من الفعاليات التي لاقت إستحسان الجميع .

ولعل من أبرز ماميز هذا الإحتفال هو تشريف سعادة محافظ محافظة رجال ألمع الأستاذ “صالح بن سعد الفردان لهذا الحفل وحضوره لهذه الفعاليات وتحامله على نفسه رغم أنه قد قام بإجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح، غير أنه أصر على الحضور ومشاركة الأهالي هذا الإحتفال بيوم الوطن الذي هو من أعز وأغلى الأيام على قلوب الجميع .

وفي إستطلاع للرأي مع العديد من المواطنين ومعرفة آرائهم وانطباعاتهم عن الحفل والفعاليات المقدمة من خلاله ، أكد العديد من المواطنين أن الحفل كان على قدر المستوى والحدث فكان معبراً عن الفرحة الكبيرة بهذه المناسبة وشاملاً لها بل وما قُدّم فيه كان متناسقاً مع هذه المناسبة من فعاليات تدعو لحب الأوطان والدفاع عنها والولاء للقيادة الرشيدة .

وأضافوا : كما لم يغفل منظمو الحفل عن دور رجال الأمن البواسل والعيون الساهرة على راحة المجتمع فكانت فعالية تكريمهم لفتة طيبة وجميلة تقديراً لإسهاماتهم في استتباب الأمن ، إضافة إلى الإهتمام بالأسرة والطفل عن طريق اليوم الختامي للحفل والتي أضفت الكثير من البهجة والسرور على محيا الجميع صغاراً وكباراً ، فشكراً لجميع القائمين على الحفل .

من جانبه عبر رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن ما شاهده من نجاح للحفل ينسي جميع القائمين عليه ما لاقوه من تعب وجهد كبير ، مضيفاً أن هذا أقل ما يمكن تقديمه للوطن في هذا اليوم .

وأستطرد رئيس البلدية بقوله أن البلدية تبذل كل ما في وسعها ولا تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه الإرتقاء بالمحافظة وتلبية مطالب المواطنين وكذلك توفير وسائل الترفية والترويح عن النفس مثل هذه الإحتفالات .

من جانبه قدم سعادة المحافظ شكره لرئيس بلدية رجال ألمع وجميع منسوبيها على هذا المجهود الكبير والرائع والتي لمسه بنفسه على أرض الواقع ، إضافة إلى تقديم شكره لجميع الجهات التي شاركت في إخراج هذا الإحتفال بهذه الصورة المشرفة .

كما قدم سعادة مدير شرطة محافظة رجال ألمع العقيد “خالد بن سليمان العلكمي” شكره لرئيس ومنسوبي بلدية رجال ألمع على تكريمهم لرجال الأمن خلال فعاليات الإحتفال ، مضيفاً أن ما يقومون به هو واجب لا بد من القيام به تجاه هذا الوطن المعطاء ، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التكريم سيكون دافعاً وحافزاً للجميع على مواصلة العطاء في خدمة بلاد الحرمين الشريفين .