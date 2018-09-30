إطلاق مشروع ” صياد ” .. والمواطن شرط أساسي للدخول

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن دخول مشروع ” صياد ” والذى يهدف إلى تشجيع الشباب السعودي على ممارسة مهنة الصيد، حيز التنفيذ بدءً من اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة ضرورة إستيفاء شرط وجود مواطن على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر على أن يمنع التصريح لأي مركب صيد من قبل ” حرس الحدود ” إلا بوجود مواطن عليه.

من جانبه صرح وكيل وزارة الزراعة المهندس أحمد العيادة أنه تم توجيه الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات العاملة في قطاع الصيد بالالتزام بتطبيق المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين.

يُذكر أن عدد قوارب الصيد بالمملكة يصل إلى 15 ألف قارب، يعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، حيث بلغت نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41% فقط.