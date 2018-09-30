اختتام أكبر تجمع هايكنج على مستوى العالم بالباحة

الباحة(صدى):

اختتمت أمس أكبر فعالية تجمع هايكنج على مستوى العالم بمحافظة المندق بالباحة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ومحافظ المندق صالح بن محمد القلطي، وأكثر من 2000 مشارك ومشاركة ولجان تنظيمية من داخل وخارج المملكة.

وتعد فعالية هايكنج اليوم الوطني 88 بمحافظة المندق كأكبر فعالية هايكنج على مستوى العالم، الذي نظمته المحافظة، بإشراف هايكنج السعودية.

وبدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي، فيما تم تقديم عدد من الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية وكلمات رؤساء الوفود المشاركة من خارج المملكة ليتم بعدها تكريم الجهات المنظمة والراعية والإعلامية وتكريم الوفود من الدول الشقيقة والصديقة، في الوقت ذاته قدم رؤساء الوفود الدروع التذكارية لسمو أمير منطقة الباحة.

يذكر أن فعالية هايكنج اليوم الوطني 88، انطلقت بمشاركة عدد من الكوادر الطبية والإسعافية بلغت أكثر من 13 سيارة إسعاف مجهزة من الشؤون الصحية والهلال الأحمر السعودي، فيما بلغ عدد الكوادر الطبية البشرية أكثر من 10 كوادر ما بين أطباء وطبيبات وكوادر تمريض، وكذلك تواجد أكثر من 10 متطوعين من الهلال الاحمر ما بين كوادر صحية وفرق إسعافيه جوالة و 8 أفراد من الهلال الأحمر و 3 نقاط طبية في مسار الرجال ونقطتين في المسار النسائي.

وانطلق المشاركين الساعة 6 صباحاً في مسارين منفصلة عبر الاودية وبمحاذاة الجداول المائية، وتأتي هذه الجهود بمشاركة من جميع الإدارات الحكومية والتطوعية بمنطقة الباحة ومحافظة المندق وبمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ودعمه الغير محدود لجميع الفعاليات بالمنطقة، وفعالية هايكنج اليوم الوطني 88 لما تمثله من مكانة ومناسبة غالية على نفس كل مواطن وتخليداً لسيرة مؤسس هذا الكيان العظيم – طيب الله ثراه -.