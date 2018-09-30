بالصور.. الكشف عن شيفروليه أورلاندو 2019 الجديدة كليا

بكين(صدى):

قامت شيفروليه بتدشين أورلاندو 2019 في الصين مع تصميم جديد جريء يحاكي الطرازات الأحدث من الصانعة الأمريكية مثل بليزر وماليبو، حيث يستوحي الطراز عدة لمسات تصميمية من نموذج FNR-X الذي تم تدشينه في معرض شانجهاي للسيارات العام الماضي.

تأتي أورلاندو مع مقدمة ذات شبك أمامي كبير مزدوج يحيط بها مصابيح LED أمامية ومنافذ هواء رياضية، ونجد لاحقاً زجاج أمامي رياضي أكثر مع عجلات 17 إنش وجناح خلفي مثبت أعلى حقيبة الأمتعة إضافة إلى مصابيح LED خلفية.

ويمكن للباحثين عن مظهر رياضي أكثر اختيار نسخة أورلاندو ريد لاين التي تأتي مع لمسات باللون الأحمر والأسود.

تستمر تحسينات التصميم إلى المقصورة فنجد داخلية أكثر فخامة مصنوعة من خامات ذات جودة على، مع وجود مقوّد ثلاثي الشكل، شاشة 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهي، نظام تحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة مع فلتر هواء، نظام صوتي ذو 6 سماعات ومنفذ USB مزودج للشحن مع لمسات من الكروم.

تمت زيادة حجم قاعدة عجلات أورلاندو لتبلغ 2,796 ملم كي تسع 7 ركاب بشكل مريح، مع سهولة الوصول إلى الصف الثالث من المقاعد بفضل وجود زر يقوم بطي الصف الثاني من المقاعد بسهولة.

وفيما يتعلق بالقوة، نجد محرك تيربو تشارجر سعة 1.35 لتر بقوة 160 حصان و230 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة يدوي ذو 6 سرعات، أو آخر أوتوماتيكي اختياري ذو 6 سرعات.

هذا وقد تم طرح شيفروليه أورلاندو 2019 للبيع بالأسواق الصينية مع سعر يبدأ من 119,900 يوان صيني، بما يعادل 65,460 ريال.