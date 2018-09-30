لأول مرة.. الإعلان عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2019

عادل الحربي (صدى):

تعقد وزارة المالية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الوزير محمد الجدعان؛ للإعلان عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 1440/1441 هـ – 2019م؛ لأول مرة.

وكانت ميزانية العام الحالي مقدرة بـ783 مليار ريال، فيما بلعت النفقات العام 978 مليار ريال، محققة عجز بنحو 195 مليار ريال.

وسجلت الميزانية بنهاية النصف الأول من سجلت عجزًا قدره 41.69 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الإيرادات 439.85 مليار ريال والمصروفات 481.54 مليار ريال.