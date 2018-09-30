لأول مرة.. الإعلان عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2019
تعقد وزارة المالية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الوزير محمد الجدعان؛ للإعلان عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 1440/1441 هـ – 2019م؛ لأول مرة.
وكانت ميزانية العام الحالي مقدرة بـ783 مليار ريال، فيما بلعت النفقات العام 978 مليار ريال، محققة عجز بنحو 195 مليار ريال.
وسجلت الميزانية بنهاية النصف الأول من سجلت عجزًا قدره 41.69 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الإيرادات 439.85 مليار ريال والمصروفات 481.54 مليار ريال.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 2 ساعتين
أول مرة أو آخر مرة ليست المشكلة في ذلك …نريد احداث وظائف وبنية قوية لجميع المرافق التي تخدم المواطن ..
مغرد[ عدد التعليقات: 2269 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب ان حقوقنا الى موقفه بالماليه تجينا قراراتنا جا هزه الى خدمو بالمنطقه الشرقيه متقا عدين اللهم يسرها لنا ياارحم الراحمين وانشا الله امر من سيدى ولى العهد ووزير الدفاع والطيران بتسليمنا
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4544 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يكتب اللي فيه خير
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4357 ] نشر منذ 56 دقيقة
الحمد لله ع نعمة الأمن والأستقرار
لا يعرف قيمة الأمن إلا من فقدهـ