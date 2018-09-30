بعض الأغذية تفقد قيمتها حال الجمع بينها

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تفقد بعض المواد الغذائية عند جمعها مع بعضها قيمتها الغذائية وخصائصها الصحية؛ حيث أوضح الخبراء، إن تناول الجبن واللحم معا يخلق مشكلات في عملية الهضم، حيث أن هضم وامتصاص كل منهما يحتاج إلى إنزيمات خاصة، وهذه بدورها تحول دون هضم المادة الثانية.

وأكد الخبراء أنه لا يحبذ الجمع بين السمك والبيض لنفس السبب، لافتين إلى أن تناول الشاي والمعجنات معا تصرف خاطئ، لأن الشاي يحتوي على مواد دباغية تمنع هضم المعجنات، لذلك يفضل تناول المعجنات مع القهوة.

وفي السياق نفسه، حذر الخبراء من تناول فاكهة الكيوي مع الزبادي؛ فيما يبدو الجمع بين المادتين مفيدًا وصحيًا، ولكنه في الواقع قد يضر بالصحة، لأن الكيوي تحتوي على إنزيم يساعد في تحلل بروتين الحليب، وهذا قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.