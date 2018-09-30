ولأول مرة.. نشاط الطالبات بتعليم مكة يطلق المبادرة الرياضية ” لعبة الشطرنج “

محمد السعران(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات قسم التربية البدنية والصحية صباح اليوم مبادرة ( لعبة الشطرنج) بمركز تدريب نشاط الطالبات بالفيحاء والتي تستهدف ١٣ معلمة من معلمات التربية الصحية.

والبدنية ( للمرحلة الثانوية) وذلك بهدف توفير أنشطة رياضية نوعية جاذبة تسهم في بناء شخصية الطالبة وتعزيز القيم والمهارات الاساسية الرياضية لدى الطالبات و تقوية الذاكرة وتحفيز القدرات الذهنية على الإبداع والابتكار والتحكم في الأعصاب والصبر من أجل الوصول للهدف مع نشر ثقافة الرياضة الذهنية بمدارس تعليم البنات للمرحلة الثانوية.

علمًا بأن هذه الرياضة تعد رياضة ذهنية من الألعاب الذكائيك التي تُسهم في الحث على التفكير وصناعة الروح المنافسة، نفذت المبادرة د. أمل عازب الزهراني رئيسة مجال التربية الصحية والبدنية بمكة المكرمة والمشرفة خيرية عبد القادر و هالة حسن.