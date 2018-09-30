نايف السالم(صدى):

وثقت صورة متداولة، اليوم الأحد، إزالة ” قطر ” من اللوحات الإرشادية على طريق الأحساء السريع، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه قطر بالتمادي، في ممارساتها وهو ما جعل من مقاطعتها خيار لا مفر منه.

وكانت مصادر قد أوضحت أن قطر فقدت أكثر من 500 ألف سائح بنسبة 46%، منذ بدء المقاطعة، إذ لم تستطع تعويض الوافدين من دول التعاون الخليجي، كما تراجعت إشغالات الفنادق القطرية بنسبة 60%.

يذكر أن قرار مقاطعة قطر جاء نتيجةً للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصفوف، وترويجها لمخططات الجماعات الإرهابية عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

ولا يزال تنظيم الحمدين ،مٌصرًا على اتخاذ مسالك معادية، داعمًا التنظيمات الإرهابية، معززًا من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس، يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.

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