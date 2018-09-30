إزالة ” قطر ” من اللوحات الإرشادية على طريق الأحساء السريع
وثقت صورة متداولة، اليوم الأحد، إزالة ” قطر ” من اللوحات الإرشادية على طريق الأحساء السريع، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه قطر بالتمادي، في ممارساتها وهو ما جعل من مقاطعتها خيار لا مفر منه.
وكانت مصادر قد أوضحت أن قطر فقدت أكثر من 500 ألف سائح بنسبة 46%، منذ بدء المقاطعة، إذ لم تستطع تعويض الوافدين من دول التعاون الخليجي، كما تراجعت إشغالات الفنادق القطرية بنسبة 60%.
يذكر أن قرار مقاطعة قطر جاء نتيجةً للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصفوف، وترويجها لمخططات الجماعات الإرهابية عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
ولا يزال تنظيم الحمدين ،مٌصرًا على اتخاذ مسالك معادية، داعمًا التنظيمات الإرهابية، معززًا من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس، يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.
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عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55012 ] نشر منذ 7 دقائق
احسن ,,
,, يكتبون بدالها جزيرة سلوى او ساحل سلوى ,,