وكيل ” سيدة الجموم ” يطالب بمليون ريال تعويض

نايف السالم(صدى):

طالب وكيل المواطنة سلمى البركاتي، التي تعرضت سيارتها للحرق في محافظة الجموم، كمال حامد الشريف، في دعواه بتعويض موكلته بمبلغ مليون ريال في الحق الخاص.

وحددت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، يوم 19صفر القادم لجلسة جديدة للنظر في القضية.

يذكر أن محامي المتهمين بإحراق المركبة، قد أوضح أن موكليه لا يعارضان قيادة المرأة للسيارة، نافيًا علاقتهما بحريق المركبة.