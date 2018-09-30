وكيل ” سيدة الجموم ” يطالب بمليون ريال تعويض
طالب وكيل المواطنة سلمى البركاتي، التي تعرضت سيارتها للحرق في محافظة الجموم، كمال حامد الشريف، في دعواه بتعويض موكلته بمبلغ مليون ريال في الحق الخاص.
وحددت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، يوم 19صفر القادم لجلسة جديدة للنظر في القضية.
يذكر أن محامي المتهمين بإحراق المركبة، قد أوضح أن موكليه لا يعارضان قيادة المرأة للسيارة، نافيًا علاقتهما بحريق المركبة.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 2 ساعتين
سياره ب خمستلاف ريال… عاوزه فيها تعويض مليون يا أرشانه…؟
خالد[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
أما عاد هذولي من جدهم
ايش اللي مليون
ابن البلد[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 1 ساعة
الطمع شين
المستحيل[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 54 دقيقة
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو والله … اللي ماتربى فيه بيته النظام يربيه …
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يخارجنا 🤔 مليوووووون يعني قيمة كم سياره كما سيارتك؟؟؟