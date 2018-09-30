اكتشفها راعي غنم.. أسطورة ظهور مشروب القهوة

أديس أبابا(صدى):

تزامنًا مع يوم القهوة العالمي، الذي يتم الاحتفال فيه بهذا المشروب المفضل والمنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، سلطت وسائل الإعلام الضوء على أصل القهوة.

ويرجع أصل القهوة إلى أسطورة، تفيد بأن أحد رعاة الأغنام كان يسير في غابات ” كافا ” في إثيوبيا، ولاحظ أن قطيع الأغنام الذي كان يرعاه أصبح أكثر نشاطًا وحيوية.

وأخذ راعي الغنم يبحث عن سبب نشاط الأغنام، إلى أن اكتشف أنهم تناولوا ثمارًا حمراء تشبه الكرز، وقرر أن يجربها بنفسها، إذ به أصبح أكثر نشاطًا هو الآخر ويكاد يرقص.

وتوجه راعي الغنم ويدعى ” كالدي ” ، إلى عمه مسرعًا يكاد يطير من الفرحة بهذا الاكتشاف الجديد، لذا تعد منطقة ” كافا ” هي مهد البن العربي وموطنه الروحي.

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