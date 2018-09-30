بتقنية ” الهولوقرام ” .. أم كلثوم في المملكة قريبًا

أماني الغامدي(صدى):

تصدر وسم ” أم كلثوم في السعودية ” قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،حاملًا العديد من التغريدات الساخرة، والمندهشة من كيفية تواجد المطربة المصرية الراحلة في المملكة.

وكان قد تم الإعلان عن تواجد ” كوكب الشرق ” في حفل غتائي بالمملكة، وذلك بعد مرور 47 عاما على وفاة أم كلثوم، من خلال حفل قائم على تكنولوجيا ” الهولوقرام ” ،أو التصوير التجسيمي الذي يعرض صورة طيفية للأشخاص.

وستمكن تلك التقنية من عيش أجواء المسرح بحضور كوكب الشرق والرجوع بآلة الزمن.