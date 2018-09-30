بالفيديو.. وصلة رقص لمذيعة سورية تتسبب في إيقافها عن العمل
على خلفية ظهور المذيعة السورية كندة ديوب خلال مقطع فيديو وهي ترقص خلف الكواليس في مهرجان دمشق الدولي، تم إيقافها عن العمل ومنع ظهورها على الشاشة.
وأثار خبر إيقاف مقدمة البرنامج الصباحي على قناة ” سوريا دراما ” الرسمية عن العمل ، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قناة ” سوريا دراما ” قد أوضحت عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” أن قضية إيقاف المذيعة كندا ديوب كان بسبب قيامها بالرقص داخل عربة البث الخاصة بنقل الحفل الفني والذي قدمته في معرض دمشق الدولي ، وترى القناة أن هذا يخالف الشروط والضوابط المعايير المهنية في التلفزيون العربي السوري .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19990 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اتصور ان السبب هو الرقص وانما وجود خلاف مع مدير القناه على شي ماء لا يعلمه الا الله
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 دقائق
ماهو الجديد بالموضوع، شي يحصل في جميع دول العالم ياحبكم لإثارة المواضيع التافهة.