بالفيديو.. وصلة رقص لمذيعة سورية تتسبب في إيقافها عن العمل

أماني الغامدي(صدى):

على خلفية ظهور المذيعة السورية كندة ديوب خلال مقطع فيديو وهي ترقص خلف الكواليس في مهرجان دمشق الدولي، تم إيقافها عن العمل ومنع ظهورها على الشاشة.

وأثار خبر إيقاف مقدمة البرنامج الصباحي على قناة ” سوريا دراما ” الرسمية عن العمل ، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قناة ” سوريا دراما ” قد أوضحت عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” أن قضية إيقاف المذيعة كندا ديوب كان بسبب قيامها بالرقص داخل عربة البث الخاصة بنقل الحفل الفني والذي قدمته في معرض دمشق الدولي ، وترى القناة أن هذا يخالف الشروط والضوابط المعايير المهنية في التلفزيون العربي السوري .