في يومها العالمي.. صورة نادرة للملك فيصل أثناء ارتشاف القهوة في لندن

عادل الحربي (صدى):

بالتزامن مع اليوم العالمي للقهوة، نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، اليوم الأحد، صورة نادرة للملك فيصل رحمه الله – وزير الخارجية ونائب الملك على الحجاز – آنذاك، وهو يجهّز لارتشاف كوب من القهوة.

والتقطت الصورة أثناء حضور الملك فيصل الاستعراض الجوي في قاعدة نورثولت في لندن – بريطانيا، وذلك في 2 مارس عام 1939م.

كانت المنظمة الدولية للقهوة، قد قررت في عام 2015 إطلاق اليوم العالمي للقهوة بهدف التشجيع وزيادة الوعي حول ذلك المشروب العالمي.