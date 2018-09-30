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في يومها العالمي.. صورة نادرة للملك فيصل أثناء ارتشاف القهوة في لندن

في يومها العالمي.. صورة نادرة للملك فيصل أثناء ارتشاف القهوة في لندن
عادل الحربي (صدى):

بالتزامن مع اليوم العالمي للقهوة، نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، اليوم الأحد، صورة نادرة للملك فيصل رحمه الله – وزير الخارجية ونائب الملك على الحجاز – آنذاك، وهو يجهّز لارتشاف كوب من القهوة.

والتقطت الصورة أثناء حضور الملك فيصل الاستعراض الجوي في قاعدة نورثولت في لندن – بريطانيا، وذلك في 2 مارس عام 1939م.

كانت المنظمة الدولية للقهوة، قد قررت في عام 2015 إطلاق اليوم العالمي للقهوة بهدف التشجيع وزيادة الوعي حول ذلك المشروب العالمي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19990 ] نشر منذ 3 ساعات

رحمه الله واسكنه فسيح جناته

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