بالفيديو.. مصرع 4 نساء من عائلة واحدة في المغرب‎ بفعل السيول

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت عدة مناطق في جنوب المغرب، على مدار اليومين الماضيين، سيول أسفرت عن مقتل 4 نساء من عائلة واحدة، في مدينة سيدي ايفني.

وتم الإعلان عن نبأ وفاة النساء الأربعة ،بالتزامن مع تعرض المدينة وضواحيها لفيضانات عارمة، حيث جرفتهن السيول ولفظهن الوادي مساء السبت.

وكانت 6 من النساء يجنين ثمار الأركان المعروفة بـ ” الفيوش ” بمنطقة ايت باعمران، وجلسن ليسترحن حين بدأت الأمطار تهطل بغزارة سببت سيولا جرفت 4 منهن، بينما كتبت النجاة لسيدة وطفلتها ذات السنتين.