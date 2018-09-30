” كل الحكاية اشتقتلك ” .. تغريدة مؤسسة رسمية تثير الجدل

خالد الظفيري(صدى):

تعرض حساب المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت، عبر ” تويتر ” إلى الاختراق، وهذا ما وضحته المؤسسة عقب تغريدة تضمنت كلمات أغنية للفنانة نوال الكويتية : ” كل الحكاية اشتقتلك ” .

وأثارت التغريدة سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لورودها بموقع رسمي، والتي تم حذفها من قبل الموقع لاحقًا وتوضيح أن ما حدث كان ” دخولًا غير مشروع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ” .

وتعرضت المؤسسة لانتقادات عديدة أيضًا، حيث أشار البعض من خلال التغريدات الساخرة إلى تقصيرها في أعمالها.