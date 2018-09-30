” كل الحكاية اشتقتلك ” .. تغريدة مؤسسة رسمية تثير الجدل
تعرض حساب المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت، عبر ” تويتر ” إلى الاختراق، وهذا ما وضحته المؤسسة عقب تغريدة تضمنت كلمات أغنية للفنانة نوال الكويتية : ” كل الحكاية اشتقتلك ” .
وأثارت التغريدة سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لورودها بموقع رسمي، والتي تم حذفها من قبل الموقع لاحقًا وتوضيح أن ما حدث كان ” دخولًا غير مشروع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ” .
وتعرضت المؤسسة لانتقادات عديدة أيضًا، حيث أشار البعض من خلال التغريدات الساخرة إلى تقصيرها في أعمالها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54999 ] نشر منذ 1 ساعة
من الصح التراجع عن الخطا ..
,, ومادامت المسأله تهكير للموقع ، فلا ملامة عليهم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34792 ] نشر منذ 14 دقيقة
تبغى الصدق أكذب عليك
هذا عذر عشان أجيك
كل الحكااااااااية
أشتقت لك
آمر ولا يآمر عليك
أنا وقلبي بين
أيديك
ياسلام من أجمل ماغنت نوال
sh
I m y🤗🤗🤗🤗