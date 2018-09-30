سقوطها من لعبة بأحد المولات تسبب في حرمانها من التعليم.. مواطن يروي معاناة ابنته

عبدالعزيز القثامي(صدى):

روى مواطن معاناة ابنته ذات الـ 13 عامًا ، بعد أن أصيبت إثر سقوطها من لعبة بأحد مولات الطائف.

وأوضح المواطن أن إصابة ابنته أقعدتها عن الحركة، منذ شهر ونصف وحتى الآن، وهو ما تسبب بالتالي في حرمانها من الدراسة بالعام الحالي.

وأشار الأب إلى أنه وصل إلى ” باب مسدود ” في بحثه عن حق ابنته المشروع مع الجهات المختصة التي تخلت عن مساعدته.

ولفت إلى أن الجهات المختصة عاملوه بقسوة، على حد قوله، وضغطوا عليه لترك الموضوع، وأن يرضى بأي ترضية.

ولجأ مؤخرًا إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي بدأت فعليًّا في متابعة الإجراءات ومساعدته.