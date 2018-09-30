” الزكاة والدخل ” : عدم صرف أي مبالغ مالية لهذه الشركات

علي القحطاني(صدى):

وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، المديرين الماليين بالجهات الحكومية بعدم صرف أي مبالغ مالية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتعاقدة مع الجهات الحكومية لكونها غير مقيمة داخل المملكة.

وقال مصادر مطلعة اليوم السبت، إن التوجيه تضمَّن مراجعة جميع الدفعات السابقة للجهات غير المقيمة وتحديد مبالغ الضرائب غير المستقطعة منها، ومن ثم توريدها للهيئة.

وحذرت الهيئة من عدم الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بضريبة الاستقطاع المنصوص عليها في نظام

ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري والاتفاقيات الضريبية النافذة.

وأكدت على أن عدم الالتزام بالاحكام النظامية المتعلقة بضريبة الاستقطاع يؤدي إلى ضياع مستحقات الخزينة العامة.