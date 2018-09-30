السبيعي: الغرامات المالية للأندية لصالح حساب دعم المشاريع باتحاد الكرة

ماجد محمد(صدى):

أعلن ” لؤي السبيعي ” أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن مصير الغرامات المالية التي يتم تحصيلها من الأندية واللاعبين والتي تصدر بها قرارات من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد.

وقال ” السبيعي ” ، إن أندية دوري كأس دوري الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين، ودوري الأمير ” محمد بن سلمان ” لأندية الدرجة الأولى ملزمة بدفع الغرامات، وأن أغلب القرارات التزمت الأندية بدفعها سواء كانت ضد أفراد أو كيانات.

وأضاف ” السبيعي ” ، أن المبالغ بسيطة وهناك مقدرة على دفعها، موضحًا أنها تدخل حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم وتكون في حساب دعم المشاريع.

ولفت ” أمين عام الاتحاد ” ، إلى أن الممتنع عن السداد سيتعرض لعقوبات، وهي متوافقة تماما مع لائحة الاتحاد الدولي ” فيفا ” ، وهناك لائحة منشورة في موقع الاتحاد ومعممة على كل الأندية.