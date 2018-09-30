بالفيديو.. ” سليمان الماجد ” يوضح حكم من اغتاب شخص مع نفسه

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، حكم من اغتاب شخص مع نفسه دون وجود أحد من الناس.

وقال الشيخ ردًا على سؤال متصل في برنامج يستفتونك : اختلف العلماء في هذه المساءلة ، بعضهم قال إن الغيبة هي ذكره أمام الناس، لأن المعنى الشرعي هو حصول هذا الذكر أمام الناس وهو يتأثر به الخلق، والبعض قال إن السب والشتم باللسان أو مع النفس لايظهر الغيبة.

وأضاف الشيخ : ولكن شيخنا الباز رحمه الله قال أن تلفظ الإنسان بين نفسه حيث بعض الناس إذا اغتاب يسب ويلعن فهذا غير حسن ولكن هل هي غيبة فالله أعلم والبعض قال أن الغيبة هو ذكره بما يكره، والاتجاه الآخر بأنها ليست غيبة فهذا القول قوله.