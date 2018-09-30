انتهاء لقاء الريال وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي

نواف السالم(صدى):

انتهى اللقاء الذي جمع ريال مدريد مع ضيفه أتلتيكو مدريد اليوم السبت، بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني.

ارتفع رصيد النادي الملكي إلى 14 نقطة بهذا التعادل، ليصبح في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، فيما ارتفع رصيد ” أتليتكو ” إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

وفشل ” الريال ” في استغلال تعثر غريمه التقليدي ” برشلونة ” أمام ” أتليتك بيلباو ” لاعتلاء قمة ” الليغا ” ، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل.

وجاءت المباراة حذرة في دقائها الأولى، لكن سرعان ما اكتسب لاعبو ” أتليتكو مدريد ” سيطرتهم على مجريات الشوط الأول، وأهدر الفرنسي ” أنطوان غريزمان، ودييغو كوستا ” أكثر من فرصة للتسجيل.

وشهد الشوط الثاني تغيرت الكثير من الأمور، إذ أحكم لاعبو الريال سيطرتهم على وسط الملعب، وشنوا هجمات متتالية في رحلة بحث عن هدف، قابله ميل أداء ” أتليتكو مدريد ” للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وأضاع ” ماركو أسينسيو ” فرصتين للتسجيل، كانتا كفيلتين بخروج الملكي فائزًا باللقاء، لكن انتهت المواجهة بالتعادل ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.