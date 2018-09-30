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هل الشخص كثير الذنوب اذا تاب يصبح من الصالحين؟.. الشيخ الماجد يوضح

هل الشخص كثير الذنوب اذا تاب يصبح من الصالحين؟.. الشيخ الماجد يوضح
علي القحطاني(صدى):

قال القاضي الشرعي السابق الشيخ سليمان الماجد،اليوم، أن الشخص كثير الذنوب اذا تاب يصبح من الصالحين لأن الله عز وجل يكون قد تاب عنه.

جاء ذلك ردًّا على سؤال تلقاه خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة ” ، تضمن ” هل الشخص كثير الذنوب اذا تاب قد يصبح من الصالحين ؟ ” .

وأكد الشيخ سليمان الماجد أن الشخص التائب يحبب الله له الحسنات فتتبدل سيئاته حسنات، مضيفا أن ” الشخص صاحب السيئات قبل التوبة خير من الشخص الذي لاسيئات له ” ، و أن التوبة تجب ماقبلها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54979 ] نشر منذ 8 دقائق

الله يرحمه ويسكنه الجنه ووالدينا وكل عبدٍ مسلم موحد ,, آمين ,,

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