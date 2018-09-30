ملكة جمال عراقية تتلقى رسائل تهديد بالقتل بعد اغتيال تارة فارس

بغداد(صدى):

تلقت العارضة والإعلامية ” شيماء قاسم ” الحاصلة على لقب ملكة جمال العراق عام 2015، اليوم السبت، تهديدات بالقتل.

وقالت شيماء خلال عبر حسابها على إنستجرام في مقطع فيديو: إنها تلقت رسائل تهديد بالقتل جاء فيها : جايلك الدور، متسائلة : هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام وأصبحنا مشهورين أن يتم ذبحنا مثل الدجاج؟.

وأضافت : أنّها عندما تفتح صفحتها تجد رفيف، وتارة الفارس، ورشا، موضوع على صورهم الشارة السوداء وأنها ستلحق بهم.

وتابعت : أن كل من يخرج يقول هؤلاء عاهرات اقتلوهن، وكل من يحرض على القتل دون حق فهو في جهنم وبئس المصير، وكل من ماتوا فهم شهداء غصبًا عمّن يرضى ومن لا يرضى.

ولقيا وصيفة ملكة جمال العراق السابقة مصرعها، وإحدى مشاهير موقع إنستغرام الموديل تارة فارس، مساء الخميس الماضي، إثرهجوم مسلح في العاصمة العراقية بغداد.