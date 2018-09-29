انطلاق فعاليات مشروع الرائد التربوي لجنة الهدا وبلاد طويرق
انطلقت يوم الاربعاء الماضي فعاليات مشروع الرائد التربوي الذي يقدّمه مركز النشاط الاجتماعي برحاب التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالهدا وبلاد طويرق ، المشروع يشتمل على العديد من الفعاليات النظرية والتدريبية والميدانية ، التي تهدف إلى صناعة روّاد تربويين قادرين على صناعة مبادرات في مجال التربية في البيئات التعليمية والاجتماعية ، من خلال الاثراء المعرفي في مجالات التنمية والمهارات القيادية ، وبناء القدرات في مجال تصميم وتنفيذ المبادرات .
المشروع يستمر قرابة شهرين يتخللها أكثر من سبعة عشر لقاء يقدّمها نخبة من المتخصصين في المجال الاجتماعي ، كما يحظى البرنامج بدعم من مؤسسة الراجحي الخيرية ، والمتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً مجتمعياً بالغاً في صناعة المبادرات التربوية الابداعية والنافعة .
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