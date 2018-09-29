انطلاق فعاليات مشروع الرائد التربوي لجنة الهدا وبلاد طويرق

عبدالعزيز القثامي (صدى):

انطلقت يوم الاربعاء الماضي فعاليات مشروع الرائد التربوي الذي يقدّمه مركز النشاط الاجتماعي برحاب التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالهدا وبلاد طويرق ، المشروع يشتمل على العديد من الفعاليات النظرية والتدريبية والميدانية ، التي تهدف إلى صناعة روّاد تربويين قادرين على صناعة مبادرات في مجال التربية في البيئات التعليمية والاجتماعية ، من خلال الاثراء المعرفي في مجالات التنمية والمهارات القيادية ، وبناء القدرات في مجال تصميم وتنفيذ المبادرات .

المشروع يستمر قرابة شهرين يتخللها أكثر من سبعة عشر لقاء يقدّمها نخبة من المتخصصين في المجال الاجتماعي ، كما يحظى البرنامج بدعم من مؤسسة الراجحي الخيرية ، والمتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً مجتمعياً بالغاً في صناعة المبادرات التربوية الابداعية والنافعة .