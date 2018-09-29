بالفيديو.. وزيرة خارجية النمسا تلقى كلمتها في الأمم المتحدة باللغة العربية
افتتحت وزيرة خارجية النمسا ” كارين كنايسل ” ، كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم لمتحدة، اليوم السبت، باللغة العربية.
وقالت ” كارين كنايسل ” ، إنها تريد أن تلقي خطابها باللغة العربية، وتابعت قائلة ” لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة ” .
وأضافت ” وزيرة خارجية النمسا ” ، أنها درستها في مركز الأمم المتحدة في فيينا، وهي لغة مهمة و جميلة وجزء من الحضارة المهمة، ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب، وكيف الناس يستمرون في الحياة رغم كل الظروف الصعبة وهذا سر الحياة ” .
♦️وزيرة خارجية #النمسا في سابقة بالأمم المتحدة تستهل كلمتها أمام الجمعية العامة باللغة "العربية" وسط تصفيق الحضور pic.twitter.com/iFt1pi7BWo
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) September 29, 2018
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