بالفيديو.. وزيرة خارجية النمسا تلقى كلمتها في الأمم المتحدة باللغة العربية

فيينا(صدى):

افتتحت وزيرة خارجية النمسا ” كارين كنايسل ” ، كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم لمتحدة، اليوم السبت، باللغة العربية.

وقالت ” كارين كنايسل ” ، إنها تريد أن تلقي خطابها باللغة العربية، وتابعت قائلة ” لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة ” .

وأضافت ” وزيرة خارجية النمسا ” ، أنها درستها في مركز الأمم المتحدة في فيينا، وهي لغة مهمة و جميلة وجزء من الحضارة المهمة، ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب، وكيف الناس يستمرون في الحياة رغم كل الظروف الصعبة وهذا سر الحياة ” .