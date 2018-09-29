  • السبت 29

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فنانة شهيرة تحاول خطف طفل مشرد من أسرته

فنانة شهيرة تحاول خطف طفل مشرد من أسرته

فنانة شهيرة تحاول خطف طفل مشرد من أسرته
واشنطن(صدى):

حاولت الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان مضايقة أسرة مشردة في الشارع، حيث أذاعت فيديو مباشر عبر حسابها على ” إنستغرام ” وهي تتتبع عائلة مشردة في الشارع، وتحاول اخذ الابن من والديه.

وتحدثت ” ليندسي ” خلال الفيديو موجهة حديثة للابن قائلة: ” أتريد أن تأتي معي، سأعتني بك، هل تريد البقاء في فندق الليلة؟ هل ترغب في مشاهدة الأفلام؟ سيكون من الرائع مشاهدة فيلم على التلفزيون أو الكمبيوتر ” ،ورفض والدا الطفل، تركه.

وقالت الممثلة الأمريكية: ” ليس من المفترض أن يكون لديكم ابنا نائم على الأرض ” . وقالت للأم: “ يجب أن تعملي بجد ويجب أن تبذلي كل ما في وسعك من أجل أطفالك، وذلك لكي يتمتعوا بحياة أفضل ، إذا عرض شخص عليكم وأقصد أنا سريرا ومنزل لابنكم، فيجب أن تعطوه لي، وهو سوف يعود إليكم”، متابعة: “ لن أغادر المكان حتى أصطحبك معي، لقد علمت الآن من أنتم، فلا تعبثون معي ” .

وقامت أم الطفل بصفع وجه ” ليندسي ” بصفعة قوية والتي عبرت بدورها عن صدمتها من صفع المرأة، وأخذت تبكي.

وشن نشطاء التواصل هجوما حادا على الممثلة الأمريكية، واجمعوا أنها كانت تحاول اختطاف الطفل.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 2 ساعتين

الغريب العجيب أن 20% من سكان أمريكا مشرديـن😨😨
شـيء لايُصــدق😵😵😧

[ عدد التعليقات: 4129 ] نشر منذ 1 ساعة

فضلاً لا أمراً🙏🏼 اشلون امسح الإعلان الخصم من موبايلي على جوالات كل شوي يطلع لي اللي عنده خلفيه يعلمني امسحها وأقول انه متكرر مايفهمون اقول يحجب المحتوى هم مايفهمون وش السوات😥
يكفي الايميل والاسم طايرين

[ عدد التعليقات: 11413 ] نشر منذ 50 دقيقة

يخيتي بنت النور🌹 .
.
حِنا مَعِك بالـهوا سِـوا
.
سوينا كِل إللـي ســويتيه .
.
ولكن قوقل ماسـوا لنا سِـوا
.
أزعجنا بِئعلاناته عساه مايلقا لِعلاجه دوا

[ عدد التعليقات: 4129 ] نشر منذ 38 دقيقة

تسلم اخوي راعي قلت مايجيبها ايلا رجالها انتو ادرى بها الشي واتارينا كلنا في الهوا سوا😅
ههههههههههههههههههه. امين 🙏🏼

[ عدد التعليقات: 54979 ] نشر منذ 24 دقيقة

تستاهل ماجاه من صفع وفشيله ، وهي تستاهل اكثر ,,

,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 19 دقيقة

مافهمت يابنت النور قصدك تريدين التخلص من جميع الإعلانات ام إعلان معين فقط؟؟؟؟ ولا خرجت عن الموضوع هههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *