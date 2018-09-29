فنانة شهيرة تحاول خطف طفل مشرد من أسرته
حاولت الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان مضايقة أسرة مشردة في الشارع، حيث أذاعت فيديو مباشر عبر حسابها على ” إنستغرام ” وهي تتتبع عائلة مشردة في الشارع، وتحاول اخذ الابن من والديه.
وتحدثت ” ليندسي ” خلال الفيديو موجهة حديثة للابن قائلة: ” أتريد أن تأتي معي، سأعتني بك، هل تريد البقاء في فندق الليلة؟ هل ترغب في مشاهدة الأفلام؟ سيكون من الرائع مشاهدة فيلم على التلفزيون أو الكمبيوتر ” ،ورفض والدا الطفل، تركه.
وقالت الممثلة الأمريكية: ” ليس من المفترض أن يكون لديكم ابنا نائم على الأرض ” . وقالت للأم: “ يجب أن تعملي بجد ويجب أن تبذلي كل ما في وسعك من أجل أطفالك، وذلك لكي يتمتعوا بحياة أفضل ، إذا عرض شخص عليكم وأقصد أنا سريرا ومنزل لابنكم، فيجب أن تعطوه لي، وهو سوف يعود إليكم”، متابعة: “ لن أغادر المكان حتى أصطحبك معي، لقد علمت الآن من أنتم، فلا تعبثون معي ” .
وقامت أم الطفل بصفع وجه ” ليندسي ” بصفعة قوية والتي عبرت بدورها عن صدمتها من صفع المرأة، وأخذت تبكي.
وشن نشطاء التواصل هجوما حادا على الممثلة الأمريكية، واجمعوا أنها كانت تحاول اختطاف الطفل.
ⒹⒶⒽⓇ🥀د⚛ـــــــر[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 2 ساعتين
الغريب العجيب أن 20% من سكان أمريكا مشرديـن😨😨
شـيء لايُصــدق😵😵😧
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32157 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 4129 ] نشر منذ 1 ساعة
فضلاً لا أمراً🙏🏼 اشلون امسح الإعلان الخصم من موبايلي على جوالات كل شوي يطلع لي اللي عنده خلفيه يعلمني امسحها وأقول انه متكرر مايفهمون اقول يحجب المحتوى هم مايفهمون وش السوات😥
يكفي الايميل والاسم طايرين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11413 ] نشر منذ 50 دقيقة
يخيتي بنت النور🌹 .
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حِنا مَعِك بالـهوا سِـوا
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سوينا كِل إللـي ســويتيه .
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ولكن قوقل ماسـوا لنا سِـوا
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أزعجنا بِئعلاناته عساه مايلقا لِعلاجه دوا
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4129 ] نشر منذ 38 دقيقة
تسلم اخوي راعي قلت مايجيبها ايلا رجالها انتو ادرى بها الشي واتارينا كلنا في الهوا سوا😅
ههههههههههههههههههه. امين 🙏🏼
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54979 ] نشر منذ 24 دقيقة
تستاهل ماجاه من صفع وفشيله ، وهي تستاهل اكثر ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
ⒹⒶⒽⓇ🥀[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 19 دقيقة
مافهمت يابنت النور قصدك تريدين التخلص من جميع الإعلانات ام إعلان معين فقط؟؟؟؟ ولا خرجت عن الموضوع هههه