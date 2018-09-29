فنانة شهيرة تحاول خطف طفل مشرد من أسرته

واشنطن(صدى):

حاولت الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان مضايقة أسرة مشردة في الشارع، حيث أذاعت فيديو مباشر عبر حسابها على ” إنستغرام ” وهي تتتبع عائلة مشردة في الشارع، وتحاول اخذ الابن من والديه.

وتحدثت ” ليندسي ” خلال الفيديو موجهة حديثة للابن قائلة: ” أتريد أن تأتي معي، سأعتني بك، هل تريد البقاء في فندق الليلة؟ هل ترغب في مشاهدة الأفلام؟ سيكون من الرائع مشاهدة فيلم على التلفزيون أو الكمبيوتر ” ،ورفض والدا الطفل، تركه.

وقالت الممثلة الأمريكية: ” ليس من المفترض أن يكون لديكم ابنا نائم على الأرض ” . وقالت للأم: “ يجب أن تعملي بجد ويجب أن تبذلي كل ما في وسعك من أجل أطفالك، وذلك لكي يتمتعوا بحياة أفضل ، إذا عرض شخص عليكم وأقصد أنا سريرا ومنزل لابنكم، فيجب أن تعطوه لي، وهو سوف يعود إليكم”، متابعة: “ لن أغادر المكان حتى أصطحبك معي، لقد علمت الآن من أنتم، فلا تعبثون معي ” .

وقامت أم الطفل بصفع وجه ” ليندسي ” بصفعة قوية والتي عبرت بدورها عن صدمتها من صفع المرأة، وأخذت تبكي.

وشن نشطاء التواصل هجوما حادا على الممثلة الأمريكية، واجمعوا أنها كانت تحاول اختطاف الطفل.