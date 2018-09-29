مكافأة مالية لـ لاعبي الهلال والنصر بعد التأهل إلى الدور الـ 16 في كأس زايد

ماجد محمد(صدى):

وجّه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتقديم مكافأة ثلاثين ألف ريال لكل لاعب نصراوي، بعد تأهل الفريق إلى دور الـ١٦ في كأس زايد للأبطال.

كما وجه ” آل الشيخ ” بمكافأة 30 ألف ريال لكل لاعب هلالي، بعد التأهل لدور الـ16 من البطولة ذاتها.

وتأهل الزعيم إلى ثمن نهائي البطولة بعد الفوز على الشباب العماني بهدف نظيف، فيما اكتسح النصر الجزيرة الإماراتي برباعية وتأهل كذلك إلى ثمن نهائي البطولة.