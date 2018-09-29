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بأقل مجهود.. الأهلي يلحق الخسارة الثالثة بالباطن

بأقل مجهود.. الأهلي يلحق الخسارة الثالثة بالباطن
نواف السالم(صدى):

حقَّق النادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نادي الباطن، بهدفين نظيفين، وذلك خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح المصري عبدالله السعيد الأهداف في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء، ليعزز نوح الموسى تقدم الأهلي في الدقيقة الـ53.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط ليحتل المركز الـثالث من ترتيب الفرق، ويبقى الباطن في المركز الـ15 بنقطة واحدة فقط.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10384 ] نشر منذ 20 دقيقة

مبروك لعشاق الملكي💚☺وزيد الصبر عندك😉وياليالي☺😁خبريهم ان الملكي ماتآثر بفارتكم👌😊😂

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