النصر يتأهل إلى ثمن نهائي كأس زايد بعد اكتساحه للجزيرة

ماجد محمد(صدى):

تأهل فريق النصر، إلى الدور الـ60 من بطولة كأس زايد للأندية العربية، بعد فوزه اليوم السبت على الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأحرز لاعب الجزيرة ليوناردو أول هدف في المباراة في الدقيقة الـ6 من عمر اللقاء، ليتوالى بعده أهداف النصر، فكان هدف التعادل بأقدام يحيى الشهري عند الدقيقة الـ16.

وأحرز نور الدين مرابط هدفين لفريقه في الدقيقتين الـ 74، والـ86، ومن ثم سجّل محمد السهلاوي عند الدقيقة الـ86، وبذلك يتأهل النصر إلى ثمن نهائي البطولة.