خالد بن أحمد: إيران تتبنى التخريب ودعم الإرهاب

المنامة(صدى):

قال وزير خارجية البحرين ” خالد بن أحمد ” ، اليوم السبت، في كلمته أمام الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة: إن النظام في إيران يتبنى سياسة التخريب وإسقاط الدول ودعم الجماعات الإرهابية.

وأضاف ” بن أحمد ” ، أن إيران مصدر الصواريخ التي تهدد أمن المنطقة، وتهدد الملاحة في الممرات البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، لافتًا إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن تطلق الصواريخ باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وتهدد أمن المنطقة والممرات البحرية.

وأشار ” وزير خارجية البحرين ” إلى أنه ما زال هناك أمل في أن تعود قطر إلى رشدها وتؤكد حسن نواياها، مؤكدًا أن مملكة البحرين تقف مع المغرب ضد مؤامرات إيران، ومحاولات التدخل في شؤونه الداخلية.

وبيّن ” بن أحمد ” أنه لا يفوتنا أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما تابعه الجميع خلال رعايتها لاتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وأثيوبيا.