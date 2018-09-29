جريمة وحشية.. قناص حوثي يقتل طفل يمني يلعب أمام منزله

فهمي محمد(صدى):

قتل قناص تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية طفل يمني بطريقة وحشية، اليوم السبت، حيث صوَّب إلى رأسه رصاصة قاتلة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.

وأكد مصدر محلي أن الطفل القتيل عبدالصمد يحيى غالب يبلغ من العمر 10، وهو من أبناء منطقة الشقب، وأن الطفل استشهد برصاصة أطلقها قناص حوثي متمركز فوق تبة الصالحين.

وأضاف أن الرصاصة أصابت الطفل في الرأس أثناء لعبه أمام منزله؛ ما تسبَّب في وفاته على الفور.

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز تستمر في استهداف المدنيين بشكل يومي عن طريق القنص والقصف المدفعي مخلفة مزيدًا من الضحايا.