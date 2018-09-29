أحلام تتراجع عن قرار اتخذته بصورتين
تراجعت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” ، اليوم السبت، عن قرارها بالابتعاد عن مواقع التواصل، حيث لم تتوقف عن مشاركة متابعيها بصورها ومقاطع الفيديو من مناسباتها الخاصة.
وعادت ” أحلام ” إلى تطبيق ” انستغرام ” من خلال فيديو احتفالها بيوم ميلاد زوجها ” مبارك الهاجري ” ، ونشرت أخيرًا مجموعة من الصور مع المصمم العالمي ” زهير مراد ” خلال تواجدها مع زوجها في سهرة خاصة.
ونشرت صورة مع زوجها خلال وجودهما في باريس، وعلقت عليها: ” في مدينة الحب والفاشن والجمال مع الحب ” .
ومن جهة أخرى لم تتوقف النجمة الإماراتية عن نشر الصور والفيديوهات على خاصية ” الستوريز ” للترويج لمنتجاتها الخاصة التي تعرضها في ” بوتيكي ” ، وكان آخرها كريم الفوندايشن الخاص بها.
وكانت أحلام فاجأت الجميع بصورة ودعت فيها متابعيها، لافتة الى انها ستتوقف عن نشر صورها لحين إنتهائها من تسجيل ألبومها الجديد.
ⒹⒶⒽⓇ🥀د⚛ـــــــر[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 19 دقيقة
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