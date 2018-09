بالفيديو..لحظة انهيار مدرج بملعب إيبار

أظهر مقطع فيديو، انهيار مدرج في ملعب إيبورا الخاص بنادي إيبار الإسباني والذي يحتضن مباراة الفريق أمام إشبيلية أثناء احتفال جماهير الضيوف بهدف سجله الأرجنتيني بانيغا.

وأُصيبت الجماهير بالذعر التام، حيث قالت مصادر إن هناك ثلاثة مشجعين من نادي إشبيلية قد تعرضوا لاصابات قوية وجروخ وتم اسعافهم من قبل رجال الاسعاف بالمدرجات

وأضافت مصادر أن ملعب إيبورا حالته سيئة ويحتاج للاصلاح والتطوير وتوفير سبل الأمان الكامل للجماهير واللاعبين منعاً من حدوث أية كوارث.

Stand just collapsed where the Sevilla fans were celebrating and pushing forward after Bamenga’s penalty goal! 😳 pic.twitter.com/AiY8l4Gx3g

— @QuorumSpain (@routeonepro) September 29, 2018