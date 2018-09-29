معلومات وحقائق عن العراق.. كل يوم معلومات عن بلد عربي

أنس القاسم‬(صدى):

1- هل تعلم أن العراق هو أقدم دول العالم ؟ وأن بغداد تعني مدينة السلام. ‬

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‫2- هل تعلم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد في العراق ببابل.‬

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‫3- هل تعلم بأن العراق له سبع إمبراطوريات عظمى في تأريخه و ما من بلد يمتلك كهذا.‬

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‫4- هل تعلم بأنه في عام 1944 مطار شيكاغو ضم الدول التي تمتلك خطوط جوية مدنية عددهم 51 دولة كان العراق البلد الوحيد من ضمنهم. ‬

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‫5- هل تعلم بأنه يوجد في العراق أكثر من 36 مليون نخلة. ‬

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‫6- هل تعلم بأن أول تلفزيون في الشرق الأوسط، كان العراق أول دولة عربية تدخل التلفزيون إليه عام 1954م‬

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‫7- هل تعلم أن العراق أول بلد عربي سمح للمرأة فيه بمزاولة القضاء وأول قاضية عربية هي العراقية زكية حقي مارست مهامها كقاضي عام 1959. ‬

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‫8- هل تعلم أن أول قطر عربي أنشئت فيه محطة للبث التلفزيوني هو العراق.‬

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‫9- هل تعلم بأن أول مكتبة عامة عند العرب كانت في مدينة البصرة وكذلك اول مكتبة في العالم كانت في بابل. ‬

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‫10-هل تعلم أنه في عام ١٩٥٦ بلغ حجم الصادرات العراقية من القمح إلى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ٣ مليون طن.‬

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‫11- هل تعلم أنه في عام ١٩٦٨ صدر العراق ألبسة ب 200 شاحنة نقل سعة 5 طن من إنتاج مصانع بابل إلى مصر كمساعدة بعد نكسة حزيران. ‬

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‫12- هل تعلم أنه في عام ١٩٧١ بلغ عدد السياح العراقيين في أوروبا ولبنان ٧٠ ألف مقارنة بعدد السكان آنذاك والبالغ ٨ مليون ونصف المليون نسمة.‬

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‫13- هل تعلم أنه في عام ١٩٧٧ أكدت اليونسكو على أن التعليم في العراق يوازي قرينه في الدول الإسكندنافية وأن الطالب العراقي هو أكثر الطلبة قبولا في الجامعات العالمية من دول العالم الثالث، ودعت العالم إلى أن يحذو حذو العراق لأنها مرسخ العلم.‬

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‫14- هل تعلم أن أول تشريع قانوني كان في العراق وقد وضعه الملك حمورابي.‬

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‫15- هل تعلم بأن العراق بلاد ما بين النهرين هي أقدم دول العالم وتعنى حرفيا “الأرض التى تقع بين نهرى دجلة والفرات” ويعود تاريخها إلى عام 5300 قبل الميلاد.‬

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‫16- هل تعلم بأن العراق هو البلد العربي الأول الذي اعتمد الباص المستعمل في لندن ذو الطابقين بلونه الأحمر، وذلك من أربعينيات القرن الماضي.‬

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‫17- هل تعلم بأن لو أنتقلت للعيش في حي أحد المدن العراقية فلا تقلق بشأن تحضير الطعام، فمن التقاليد القديمة والباقية إلى الآن عندهم، هي إعداد الطعام للجيران الجدد، في بادرة ترحيب وحسن ضيافة وتستمر لثلاثة أيام.‬

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‫18- هل تعلم طوال القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كانت تُعتبر بغداد المدينة الأكبر في العالم والمدينة الأولى في الوصول إلى عدد سكان تجاوز المليون.‬

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‫19- هل تعلم وصل العراق إلى قمة مجدهِ في القرنين الثامن والتاسع الميلادي في عهد الحضارة الإسلامية، حيث كانت بغداد ترأس ما كان في ذلك الحين أغنى الحضارات في العالم، إذ بلغ العراق العصر الذهبي وإنتشرت المدارس والجامعات الإسلامية في بغداد وصارت قبلة للعالم من حيث التطور العلمي والثقافي وأنتشر وذاع صيت علماء بغداد في كافة انحاء العالم.‬

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