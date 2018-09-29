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دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بصورة قبر.. وهذا رد فعلهم

دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بصورة قبر.. وهذا رد فعلهم
أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها بنشر صورة لقبر عبر تطبيق ” انستجرام ” ،؛وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثارته بإهمالها مرض زوجها محمد الترك وتراجعها عن ذلك.

وشاركت بطمة جمهورها عبر تطبيق ” انستجرام ” صورة لقبر الفنانة المغربية الراحلة وئام الدحماني، وعلقت عليها قائلة: ” اللهم ارحمها وارحم كل أمة سيدنا محمد صَلى الله عليه وسلم”، معلنة بذلك شوقها لصديقتها التي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ هذا العام ” .

ونالت الصورة إعجال الجمهور حيث تفاعلوا معها بشكل واسع، وأنهالت تعليقاتهم على الصورة حيث اثنوا على صدق ووفاء بطمة لصديقتها، وحرصها على تذكرها باستمرار.


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