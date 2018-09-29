استطلاع: قرار السماح بخروج طالبات الجامعة بدون تقيد بالوقت ” غير موفق “
أجرت صحيفة صدى الإلكترونية، استطلاع رأي عن قرار السماح بخروج طالبات الجامعات دون تقييدهن بوقت محدد.
ويرى أكثر من 57% من المشاركين في التصويت أن القرار غير موفق، في حين يرى 30 % منهم أن القرار يحتاج إلى ضوابط.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
خطأ فززززيع
زائر[ عدد التعليقات: 1828 ] نشر منذ 2 ساعتين
فزيع اووي والا نص ونص ياقدع
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11408 ] نشر منذ 2 ساعتين
” غير موفق “
ابن البلد[ عدد التعليقات: 880 ] نشر منذ 59 دقيقة
قرار خاطئ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32144 ] نشر منذ 3 دقائق
القرار غلط كيف يخرجن اصلا وليش وفين يرحنه