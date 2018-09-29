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استطلاع: قرار السماح بخروج طالبات الجامعة بدون تقيد بالوقت ” غير موفق “

استطلاع: قرار السماح بخروج طالبات الجامعة بدون تقيد بالوقت ” غير موفق “
نايف السالم(صدى):

أجرت صحيفة صدى الإلكترونية، استطلاع رأي عن قرار السماح بخروج طالبات الجامعات دون تقييدهن بوقت محدد.

ويرى أكثر من 57% من المشاركين في التصويت أن القرار غير موفق، في حين يرى 30 % منهم أن القرار يحتاج إلى ضوابط.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين

خطأ فززززيع

[ عدد التعليقات: 1828 ] نشر منذ 2 ساعتين

فزيع اووي والا نص ونص ياقدع

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