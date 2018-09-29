بالمستندات.. الأولمبية المصرية تجمد أنشطة مرتضى منصور

نواف السالم(صدى):

جمدت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، اليوم السبت، جميع الأنشطة الخاصة بـ ” مرتضي منصور ” ، رئيس نادي الزمالك، بسبب الاعتداء اللفظي على قيادات اللجنة.

ويشمل قرار التجميد، إيقاف ” مرتضى منصور ” وحرمانه من المشاركة والظهور في جميع الأنشطة، سواء مباريات أو اجتماعات في جميع البطولات سواء الأولمبية أو غير الأولمبية.

وعدم اعتماد كافة المراسلات التي تحمل توقيع مرتضى، وعدم مشاركته أو تمثيله نادي الزمالك في كافة الجمعيات العمومية من قريب أو بعيد.

وحال مخالفة القرارات، سيتم اعتبار ” الزمالك ” خاسرًا مع توقيع عقوبات عليه، وفقًا للوائح المعمول بها في كافة الاتحادات الرياضية المختلفة.

وأشارت ” اللجنة ” إلى تفعيل بنود قرار التجميد بشكل رسمي بداية من اليوم السبت.

والجدير بالذكر أن ” مرتضى منصور ” ، اتهم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بانتحال صفة مهندس، على هامش الأزمة الأخيرة بين القلعة البيضاء، واللجنة الأولمبية بسبب عدم اعتماد اللجنة، للجمعية العمومية.