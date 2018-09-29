بالصور.. ضبط 6 معدات ثقيلة تنهل الرمال جنوب طريق المطار بالشرقية

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية،من ضبط عدداً من المعداث الثقيلة تنهل الرمال بطريقة مخالفة جنوب طريق المطار.

ومن ناحيته؛ قال المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك، أن قوة المهام والحراسات بالفرع، وبالتعاون مع بلدية غرب المطار،ضبطت خمسة شيولات وبلدوزرًا واحدًا تقوم بنهل الرمال جنوب طريق المطار، وذلك ضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال.

وأضاف ” المبارك ” أنه تم تسليم جميع المضبوطات لبلدية غرب المطار،مشيرا إلى أن دوريات المجاهدين تشارك بفاعلية مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لفرض النظام ومعاقبة المخالفين.