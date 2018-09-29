رغم تذمر الأهالي.. صحة جدة تدرس خطة إنشاء مراكز إسعافية بالليث

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث باسم صحة جدة، عبدالرحمن الصحفي، أنه تم وضع دراسة خطة لإنشاء مراكز إسعافية بمحافظة الليث، تقدّم خدماتها على مدار الساعة وطوال الأسبوع وعلى مدار العام للنقل الإسعافي.

وأوضح ” الصحفي ” ، أنه تمت مراعاة التغطية الجغرافية للمحافظة وكذلك المسافات المتباعدة بين المراكز الصحية بالليث والكثافة السكانية؛ لضمان وسرعة نقل الحالات وسهولة الوصول لها.

وأكد أن إعادة تمركز سيارات الإسعاف، يعالج مشكلة حركة النقل الإسعافي في بعض المراكز الصحية التي قد تكون معدومة فيها، حيث إنها لا يتم استخدام سيارات الإسعاف المتواجدة لديها بالشكل المناسب.

يذكر أن أهالي مركز جدم شرقي محافظة الليث، كانوا قد تقدموا بشكوى لمدير مستشفى الليث العام، يطالبونه بثنيه عن سحب سيارات الإسعاف والسائقين من مركزهم الصحي، بعد أن تلقى سائقو الإسعاف بذات المركز توجيهات شفوية بنقلهم ودمجهم في أحد المراكز الصحية البعيدة عن قراهم.