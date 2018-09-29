” الجيش اليمني ” يزيل 400 لغم حوثي بصعدة

فهمي محمد(صدى):

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، اليوم السبت، من إزالة أكثر من 400 لغم أرضي وعبوة ناسفة في محور علب بمحافظة صعدة، كانت ميليشيات الحوثي زرعتها في مديرية باقم شمالي المحافظة.

قال العميد ” عزيز الخطابي ” قائد اللواء الثالث حرس حدود، إن الفرق الهندسية انتزعت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في عدد من القرى والمزارع في مديرية باقم.

وأضاف ” الخطابي ” ، إلى أن الميليشيات تقوم بزرع الألغام، في الأحياء السكنية والطرقات العامة، دون مراعاة لتواجد السكان المدنيين.