بالفيديو.. ” فرح الهادي ” تفاجئ جمهورها بمكياج غريب وزوجها يحرجها على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة فرح الهادي فيديو هي تضع بمكياج غريب، حيث كانت تعلم الناس كيفية تطبيق مكياج قوي يغلب عليه اللون الأصفر.

ووضعت ظلال عيون بكمية كبيرة باللون الاسود، مع لمعة من الاصفر، وأكملت اطلالتها الغريبة بأحمر شفاه أصفر اللون، ووضعت فوقه طبقة من اللمعة الصفراء أيضاً.

وتعرضت فرح لموقف محرج من زوجها عقيل الرئيسي بعدما تحدث عن طبخها بطريقة مضحكة، قائلاً بأن ” نفسها في الطبخ لذيذ حين تحضر له السندويشات، حيث فكان ردّ فعلها بين الخجل والانزعاج.