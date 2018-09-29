” آل الشيخ ” يوجه بإقامة بطولة المملكة للبلوت بنسختها الثانية ومضاعفة الجوائز

ماجد محمد(صدى):

وجه معالي المستشار تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بتنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة بنسختها الثانية، خلال الفترة من 17-27 أكتوبر بالصالات الخضراء في الرياض.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه تم مضاعفة جوائز البطولة لتصل إلى مليوني ريال، بواقع مليون ريال للفريق الفائز بالمركز الأول ونصف مليون للمركز الثاني و300 ألف ريال للمركز الثالث و200 ألف ريال للمركز الرابع.

وأعلنت أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في التسجيل لمنافسات البطولة عبر الرابط هنـــا .