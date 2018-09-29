ثامر الصالح: 6 نصائح لزواج ناجح
قدم المستشار الأسري ومدرب دورات المقبلين على الزواج ” ثامر الصالح ” ، اليوم السبت، عدد من النصائح للمقبيلن على الزواج قائًلا: إنه على أهالى العروسان التأكد من سيرة العريس والعروسة والتحقق من مسألة التوافق بين الطرفين.
وأضاف ” مستشار الأسري ” خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر الفضائية ” روتانا خليجة ” ، أنه لابد من السؤال والتقصي عن البعد الاجتماعي للزوج، لأن الزوجة ستعيش في هذه البيئة فيما بعد.
وبيّن ” الصالح ” ، أنه كل الفئات العمرية للفتيات تتأثر بفكرة فارس الأحلام، ولا يجب أن نعمم الحالات الشاذة والنادرة على الحياة العامة.
وأشار ” الصالح ” ، إلى أن الفتاة تتبني نمط حياة لزواجها منذ الصغر، وتضع خارطة طريق تستهدف تحقيقها، وهذا أمر مقبول لكن يجب أن يكون هناك توازن في الشريك وفي نمط الحياة.
وألمح ” الصالح ” ، إلى أنه اختيار الشريك المناسب مهم جدًا لزواج ناجح سواء مناسب شكليًا أو اجتماعيًا أو ماديًا.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 31 دقيقة
بسراحه تعبت من الغوربه ونفسي اتقنس….
اذا وحد فيكن عاوزه تتقوز وتحلم ببورعي أحلامها…. بورعي موقود….🧖♂️