ثامر الصالح: 6 نصائح لزواج ناجح

علي القحطاني(صدى):

قدم المستشار الأسري ومدرب دورات المقبلين على الزواج ” ثامر الصالح ” ، اليوم السبت، عدد من النصائح للمقبيلن على الزواج قائًلا: إنه على أهالى العروسان التأكد من سيرة العريس والعروسة والتحقق من مسألة التوافق بين الطرفين.

وأضاف ” مستشار الأسري ” خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر الفضائية ” روتانا خليجة ” ، أنه لابد من السؤال والتقصي عن البعد الاجتماعي للزوج، لأن الزوجة ستعيش في هذه البيئة فيما بعد.

وبيّن ” الصالح ” ، أنه كل الفئات العمرية للفتيات تتأثر بفكرة فارس الأحلام، ولا يجب أن نعمم الحالات الشاذة والنادرة على الحياة العامة.

وأشار ” الصالح ” ، إلى أن الفتاة تتبني نمط حياة لزواجها منذ الصغر، وتضع خارطة طريق تستهدف تحقيقها، وهذا أمر مقبول لكن يجب أن يكون هناك توازن في الشريك وفي نمط الحياة.

وألمح ” الصالح ” ، إلى أنه اختيار الشريك المناسب مهم جدًا لزواج ناجح سواء مناسب شكليًا أو اجتماعيًا أو ماديًا.