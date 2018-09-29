مدير عام الشوون الصحية بالرياض يفتتح تحسينات مستشفى الدلم بدعم من موسسة الهليل الخيرية

الخرج(صدى):

أفتتح سعادة الدكتور ناصر الدوسري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض صباح اليوم الخميس السابع عشر من محرم للعام الجاري التحديثات الجديده في مستشفى الامير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم واطلع على المشاريع الجديده التي تاتي بتبرع مباشر من موسسةالشيخ عبدالرحمن الهليل الخيرية بقيمة اجماليه مليون ريال.

وكان الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى في إستقباله والوفد المرافق له. بعدها قام الدكتور ناصر الدوسري بجولة على أقسام المستشفى إطمئن خلالها على صحة المرضى و أطلع على سير العمل وجودة الخدمات المقدمه لمراجعي المستشفى. كما إستمع لشرح عن التحسينات الجديده التي شملت تجهيزات طبيه وفنيه بالإضافة الى أرضيات الفنيل.

و عبر الدكتور الدوسري عن سعادة بما شاهده من تحسينات في مستشفى الدلم وقال : أسعدني اكثر اهتمام ابناء المحافظة بالتبرع للمستشفى لما فيه من فائده تعود على اهالي المنطقه. وحث العاملين على مواصلة الجهد لتقديم الأفضل و بما يتناسب مع تطلعات المديرية. أعقب ذلك تقديم درع تكريم لسعادة مدير عام الشوون الصحية و درع مماثل للشيخ عبدالرحمن الهليل تقديرا لجهودهم ودعمهم المتواصل.

وفي نهاية الزيارة وقع الدكتور الدوسري “ اتفاقية مع الشيخ عبدالعزيز الدمخ “ تكفل بموجبها الشيخ الدمخ بدفع إيجار مركز صحي ( نعجان ) لمدة ثلاث سنوات. مقدما له الشكر والتقدير سائلا الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته.